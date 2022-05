Cédric Gonnet : «Deux nouveaux magasins Delhaize vont ouvrir dans le pays»

LUXEMBOURG – Cédric Gonnet, directeur de Delhaize au Luxembourg, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 6 mai

Pour ce dernier épisode de la semaine, le directeur revient sur la création de la chaîne belge à Charleroi: «Deux frères sont à l'origine du projet, explique-t-il, Jules et Auguste ont créé une petite épicerie, puis un entrepôt. D'autres membres de leur famille ont suivi le même modèle et ça s'est développé au fil des années pour arriver aujourd'hui à 7 400 magasins à travers le monde. Delhaize est aussi présent aux États-Unis et en Indonésie».

Résident au Grand-Duché depuis une dizaine d'années, Cédric Gonnet se dit «très conscient de la réalité démographique du pays» et en apprécie «sa qualité de vie»: «On est dans un pays très agréable et proche de la nature», même si la météo fait parfois des siennes, pour le directeur.

La séquence du 5 mai

Selon lui, Delhaize est le pionnier du Nutri-score au Luxembourg et en Belgique. «Les clients sont de mieux en mieux informés». Et plus demandeurs, aussi. C’est pourquoi Delhaize propose des produits de plusieurs gammes, qui répondent à toutes les habitudes de consommation. «Aujourd’hui, on ne peut plus se permettre d’avoir des rayons sans option végane, sans gluten, bio, avec moins de sucre», assure-t-il.