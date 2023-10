Nouvel album le 26 octobre: Le nouvel ennemi Astérix sera un gourou adepte de la «pensée positive»

«L'Iris blanc» (48 pages, 10,50 euros en France) paraît simultanément en 20 langues, avec plus de cinq millions d'exemplaires. C'est le sixième album dessiné par Didier Conrad, qui a repris la série en 2013 après la retraite d'un deux créateurs d'Astérix, Uderzo. Et le premier avec Fabcaro au scénario.

Bienveillance, régime végétarien et méditation

Vicévertus va non seulement remonter le moral des soldats romains mais aussi instiller la division au sein du village gaulois. Cette nouvelle philosophie, qui prône bienveillance, régime végétarien et méditation, va trouver ses partisans, comme la femme du chef du village, Bonnemine, et ses détracteurs, comme le sceptique Astérix.