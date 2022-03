En Syrie : Nouvel assaut des rebelles dans l'est de Damas

Des jihadistes et des rebelles ont lancé, mardi à l'aube, un nouvel assaut dans l'est de Damas, deux jours après une première attaque repoussée par les troupes du régime.

Des jihadistes et des rebelles ont lancé, mardi à l'aube, un nouvel assaut dans l'est de Damas, deux jours après une première attaque repoussée par les troupes du régime, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). «Il y a eu une grande explosion à l'aube due très probablement à une attaque à la voiture piégée des rebelles contre une position du régime entre les quartiers de Jobar et de Qaboun», a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH, qui a précisé que «de violents bombardements et combats se poursuivaient» dans la matinée.