Mexico : Nouvel incident dans le métro, 20 passagers intoxiqués

Un court-circuit dans le métro de la capitale mexicaine a provoqué l’intoxication d’une vingtaine de passagers, lundi 23 janvier 2023. Il s’agit du dernier épisode d’une série d’incidents qui ont conduit à un renforcement de la sécurité dans l’un des réseaux les plus fréquentés au monde.

Le 7 janvier, une étudiante de 18 ans est morte et une cinquantaine d’autres personnes ont été blessées à la suite d’une collision entre deux trains.

La maire de Mexico Claudia Sheinbaum a annoncé cinq jours plus tard l'envoi dans le métro de 6060 agents de la Garde nationale. Possible candidate à la présidentielle en 2024, Claudia Sheinbaum a laissé entendre qu'il s'agissait de prévenir d'éventuels actes de sabotage, d'après l'analyse de la presse mexicaine.