Football : Nouvelle accusation de viol contre Benjamin Mendy

Déjà accusé de sept viols, le défenseur français de Manchester City est visé par une nouvelle plainte en Angleterre.

Le défenseur français de Manchester City, Benjamin Mendy, déjà accusé de sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, a été accusé d’un nouveau viol par une autre femme, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Il y a neuf jours, le joueur de 27 ans avait plaidé non coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés par six femmes.

Entre 2018 et 2021

Poursuivi pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes entre juillet 2012 et août 2021, ce dernier a également plaidé non coupable. Après plusieurs mois en détention provisoire, le champion du monde de 2018 avait été libéré début janvier et placé sous contrôle judiciaire, dans l’attente de son procès qui doit s’ouvrir le 25 juillet.