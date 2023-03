Météo: Nouvelle alerte au vent fort ce vendredi sur tout le Luxembourg

La précédente alerte date de moins d'une semaine (samedi dernier) et le même phénomène météorologique est attendu ce vendredi, selon MeteoLux, qui vient de lancer un avis de vent fort pour l'ensemble du Luxembourg, entre 10h et 21h. L'alerte, de niveau jaune, s'accompagne de prévisions de rafales entre 65 et 75 km/h. Il faudra donc faire preuve de prudence, notamment si vous devez prendre la route.