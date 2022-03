Violence en Chine : Nouvelle attaque dans une école

Un homme armé d'un couteau a blessé 28 enfants et trois adultes jeudi dans une école maternelle de l'est du pays. C'est la deuxième agression de ce type en 24 heures et la troisième en un mois.

Parmi les 28 enfants poignardés à l'école de Taixing, une ville de la province du Jiangsu, plusieurs ont été grièvement blessés: selon l'agence Chine Nouvelle, «cinq enfants étaient dans un état critique après l'attaque perpétrée par un homme de 47 ans». L'agresseur présumé a été arrêté. Les petites victimes avaient pour la plupart tout juste quatre ans. Trois adultes - deux enseignants et un garde - ont également été blessés, selon l'agence.

Un responsable municipal a indiqué que «les blessés reçoivent des soins à l'hôpital et il n'a pas été fait état de décès». Des informations circulant sur Internet, faisant parfois état de témoignages, affirmaient néanmoins jeudi que plusieurs des victimes étaient mortes. Sur ces sites étaient également publiées des photographies d'une foule rassemblée devant l'école après l'annonce du drame.

Il poignarde des enfants par frustration

La veille, un instituteur en congé maladie depuis 2006 pour des problèmes mentaux, avait blessé une quinzaine d'enfants et un de leurs enseignants dans une école primaire de Leizhou, dans la province méridionale du Guangdong, selon les médias officiels. Chen Kangbing, 33 ans, a également perpétré son attaque au couteau, avant de sauter par une fenêtre de l'école, apparemment pour se donner la mort, selon le China Daily.

Il a été arrêté, précise le quotidien en anglais. Cinq des petites victimes ont été grièvement blessées mais toutes étaient jeudi dans un état stable, selon un responsable de l'hôpital de Leizhou, cité par Chine Nouvelle.

Ce drame s'est produit le jour même de l'exécution dans la province voisine du Fujian d'un homme condamné à mort après avoir tué huit écoliers un mois plus tôt. Zheng Minsheng, un ancien médecin de 42 ans, avait poignardé les enfants le 23 mars, frustré par les échecs de sa vie professionnelle et affective, selon l'agence.