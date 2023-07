Guerre en Ukraine: De nouvelles attaques de drones échouent

«Toutes les cibles aériennes ont été détectées et détruites» durant leur approche vers Kiev, a-t-il ajouté. «Selon les informations actuelles, il n’y a eu ni victime ni destruction dans la capitale.» Plus tôt durant la nuit, une alerte aérienne avait été déclenchée dans la région de Kiev et les autorités militaires avaient invité les habitants à rester à l’abri.