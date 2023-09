A31 bis: le maire de Florange excédé par le silence de l'État

Selon nos confrères du Républicain Lorrain, Rémy Dick a sollicité une audience auprès de Clément Beaune pour «faire le point sur le calendrier décisionnel». Le maire de Florange en a profité pour rappeler qu'un consensus avait été trouvé par les élus et les différents collectifs pour la variante F4 avec tunnel profond entre les échangeurs Saint-Agathe, sur l'A30, et Bétange, sur l'A31.

L'absence de décision, alors que le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, avait promis des délais rapides, instille le doute dans l'esprit des élus. La faisabilité de l'autoroute ou la version initiale du projet sont-elles remises en cause? Pour Rémy Dick, «il y a anguille sous roche», et l'élu attend une réponse claire du gouvernement. Rappelons que les travaux de l'A31 bis sont censés s'échelonner entre 2027 et 2035, selon le tracé retenu.