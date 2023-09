Nouvelle autoroute: L'A31 bis va-t-elle être définitivement enterrée?

Si l'A69 entre Toulouse et Castres sera bien construite, a indiqué Clément Beaune sur France Inter, «pour d'autres autoroutes je prendrai des décisions fortes dans les prochaines semaines» et «il y a plusieurs (projets) qui seront arrêtés». Cela signifie-t-il la mort annoncée du projet d'A31 bis ? La semaine dernière, Europe Écologie Les Verts et les écologistes mosellans adressaient une lettre demandant au ministre d'abandonner le projet contesté alors que le maire de Florange, début septembre, se disait excédé par le silence du ministre qui, en avril, avait promis un verdict «d'ici le début de l'été»

Pour les projets en cours «on va réduire leur impact sur l'environnement» et pour «les projets qui ne sont pas encore lancés, on va en maintenir quelques-uns, puisqu'il y en a qui sont utiles, et on va en arrêter certains», a-t-il poursuivi.