Loterie caritative : Nouvelle chance pour gagner un Picasso de 1921

Le tirage de la loterie «Gagner un Picasso», prévu ce lundi, et qui vise à financer des projets d'accès à l'eau de l'ONG CARE, a été reporté à fin mars, en raison des billets encore non achetés, annonce lundi l'équipe de «un Picasso 100 euros». Il reste «encore des billets à vendre», alors que «le but de cette opération est de lever un maximum de fonds pour CARE» d'où ce report qui vise à «collecter un maximum de fonds, afin de pouvoir tenir notre promesse d'apporter de l'eau propre à 200 000 personnes à Madagascar, au Cameroun et au Maroc», indiquent les organisateurs, dans un communiqué.