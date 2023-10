Les négociations «avancent plus vite que prévu»

Luc Frieden, Xavier Bettel et Claude Meisch lors des discussions de coalition.

«Sur les sujets fondamentaux, nous avons vu que les deux partenaires avaient la ferme volonté d'aboutir», a déclaré mercredi Luc Frieden (CSV), formateur du gouvernement, à l’issue d’une réunion au château de Senningen. Xavier Bettel, Premier ministre sortant et chef de délégation du DP, a aussi décrit «une ambiance de travail très constructive». Les partenaires se retrouvaient pour la première fois depuis que Luc Frieden a été nommé formateur lundi et a choisi le DP comme partenaire.

Le libéral note que dans les programmes des deux partis, «il y a des points communs qui permettront d’avancer rapidement dans les négociations». Aucun calendrier n'est en revanche communiqué, tout dépendant de l'avancée précise des discussions. «Je veux que le gouvernement soit constitué le plus rapidement possible, mais sans négliger le travail dans le détail», explique tranquillement le formateur, d’un ton posé et déterminé.