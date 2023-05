Accord au Luxembourg: Nouvelle convention collective pour les 900 salariés de Rotarex

Créé à Lintgen en 1922 sous le nom de Ceodeux, le groupe familial présidé par Jean-Claude Schmitz est spécialisé dans les produits, systèmes et solutions de contrôle du gaz.

L'OGBL et le LCGB ont annoncé mercredi qu'après plusieurs mois de négociations, un accord avait été trouvé avec la direction concernant le renouvellement de la convention collective. Cet accord - qui porte sur 3 ans, du 1er janvier 2023 (avec effet rétroactif) au 31 décembre 2025 - prévoit notamment le versement d'une prime pour les 100 ans de l'entreprise allant jusqu'à 1 000 euros pour les salariés ayant le plus d'ancienneté, des augmentations de primes et de salaires liées à la performance pouvant aller là aussi jusqu'à 1 000 euros.