Au Pérou : Nouvelle démission du chef du gouvernement

Cette démission intervient en plein nouvel affrontement entre l'exécutif de gauche et le Parlement, dominé par l'opposition de droite. Le président Castillo, au pouvoir depuis juillet 2021, a déjà fait face à deux tentatives de destitution au Parlement et fait l'objet de six enquêtes pour corruption présumée, dont sont également accusés sa famille et son entourage politique. Il dénonce une campagne politique et bénéficie pour l'heure d'une immunité jusqu'à la fin de son mandat en juillet 2026.