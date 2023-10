Nouvelle députée: Liz Braz, au nom du père et bien au-delà

Issue d’une formation juridique (Bachelor en droit au Luxembourg, Master en droit public international à l'ULB à Bruxelles), elle s’intéresse à la justice, aux institutions, à la politique étrangère mais aussi aux problématiques du logement, de la santé et l’environnement qui doit, selon elle, être pris en compte dans chaque décision. Son autre cheval de bataille: «normaliser la présence des femmes et des jeunes en politique, pour leur éviter un manque de respect».

«Mon père m'a transmis ses valeurs»

Mais Liz Braz, qui a un frère d’un an de moins qu’elle, est aussi la fille de Felix Braz député Déi Greng de 2004 à 2013, ministre de la justice et vice-premier ministre de 2013 à 2019. «Avec mon père, nous avons toujours eu des convictions très proches. Il m’a transmis ses valeurs. Mais au moment de faire un choix politique, le LSAP me correspondait mieux», dit-elle. «On me dit souvent que j’ai un caractère proche de celui de mon père, mais je suis peut-être plus directe».