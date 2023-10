Syndrome de Guillain-Barré: un risque avec certains vaccins Covid

Sous leur égide, des chercheurs ont réalisé une étude publiée début octobre dans la revue Neurology et qui atteste que la vaccination par ARN messager - qui comprend les vaccins Moderna et Pfizer - n'est pas associée à un risque de syndrome de Guillain-Barré.

Risque plus que doublé

Des cas isolés de ce syndrome avaient été associés au fait d'avoir été vacciné par des vaccins AstraZeneca et Janssen, dits à adénovirus et utilisés un temps dans les campagnes de vaccination, notamment en France, avant d'être abandonnés au profit de ceux à ARN messager, soit Moderna et Pfizer. L'étude relayée mercredi a cherché à évaluer ce risque en comparant, de manière rétrospective, la situation vaccinale des quelque 2 000 personnes hospitalisées pour ce syndrome en France entre fin 2020 et début 2022.