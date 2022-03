Marée noire : Nouvelle facture de 51 millions pour BP

La Maison-Blanche a présenté lundi à BP une nouvelle facture de 51 millions de dollars pour compenser les dépenses engagées par l'administration américaine dans la lutte contre la marée noire.

Les deux précédentes factures présentées ce mois-ci au groupe pétrolier et à ses partenaires, et s'élevant au total à 70,89 millions de dollars, ont été réglées dans leur totalité, précise le communiqué. BP a annoncé lundi avoir dépensé jusqu'ici deux milliards de dollars à cause de la marée noire, sous forme notamment de travaux d'endiguement du puits défectueux et de forage de puits de secours, de subventions aux États du golfe du Mexique, de dommages et intérêts versés à des milliers d'individus et d'entreprises, et de compensations pour les coûts imputés à l'administration américaine.