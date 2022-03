Nouvelle frappe aérienne meurtrière au Pakistan

Des missiles probablement américains ont frappé jeudi une école coranique fondée par un important chef taliban dans une zone tribale pakistanaise. Bilan: 11 morts.

Cette frappe semblait viser le chef taliban Jalaluddin Haqqani, l'une des cibles des Américains dans ces régions du nord-ouest du Pakistan. Quasi-quotidiens depuis plusieurs mois, les tirs de missiles sur les zones tribales ont provoqué de vives tensions entre Washington et Islamabad, allié depuis 2001 des États-Unis mais accusé de ne pas fournir assez d'efforts pour lutter contre l'extrémisme.

Le Parlement pakistanais avait voté quelques heures plus tôt une motion appelant le gouvernement à dialoguer avec les rebelles qui accepteraient de déposer les armes et à agir plus efficacement contre les opérations américaines sur son territoire.