Aviation : Nouvelle grève chez Lufthansa cette semaine

Les pilotes de la compagnie aérienne allemande Lufthansa appellent à une nouvelle grève, à partir de mercredi, dans le cadre de négociations salariales qui avaient conduit à un premier mouvement social et d’importantes perturbations du trafic, la semaine dernière. Dans la branche passager, la grève doit avoir lieu mercredi et jeudi et jusqu’à vendredi pour la branche très rentable de fret Lufthansa cargo, devenue un pilier du groupe pendant la pandémie de Covid-19.