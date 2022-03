En France : Nouvelle hausse du gaz, 23 euros en moyenne

Le Conseil d’État a donné raison à GDF Suez et ses concurrents qui contestaient plusieurs arrêtés limitant les tarifs du gaz en 2011 et en 2012. Le rattrapage coûtera en moyenne 23 euros par ménage.

Le gouvernement avait déjà dit s'attendre à une telle décision du Conseil d'État et avait indiqué que si un nouveau rattrapage était accordé à l'opérateur, il serait de nouveau étalé sur un an et demi, comme celui qu'il avait déjà dû octroyer à GDF Suez l'été dernier, après une décision similaire du Conseil d'État.

Un tel rattrapage «ne sera pas surprenant et ce sera le dernier», avait ainsi assuré jeudi dernier, la ministre de l’Énergie, Delphine Batho, ajoutant que «cela permettra de solder le passif (avec GDF Suez) et de partir sur de nouvelles bases». Le rattrapage sur les factures de gaz coûtera au total en moyenne 23 euros de plus pour un ménage se chauffant au gaz, a annoncé Delphine Batho. «Le gouvernement veillera à ce que les opérateurs mettent tout en œuvre pour que l'impact de ce rattrapage soit le plus limité possible et le plus étendu dans le temps afin d'être soutenable».