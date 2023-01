Projet au Luxembourg: Nouvelle «Icône» architecturale au cœur de Belval

1 / 14 25.01 C'est un nouvel immeuble de bureaux qui, sur 18 800 m2, se dresse au pied des hauts fourneaux, à Belval. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Inauguré mercredi après deux ans et demi de chantier, Icône, c'est son nom, est un vaisseau moderne développé par BESIX RED et cédé cette semaine à la société AG Real Estate. Vincent Lescaut/L'essentiel

C'est un nouvel immeuble de bureaux qui, sur 18 800 m2, se dresse au pied des hauts fourneaux, à Belval. Inauguré mercredi après deux ans et demi de chantier, Icône, c'est son nom, est un vaisseau moderne développé par BESIX RED et cédé cette semaine à la société AG Real Estate. Le complexe, lui, a été conçu par les cabinets d'architecte Foster + Partners et les Luxembourgeois de chez BFF…, soucieux de veiller «à la préservation de l'âme de Belval et de sa riche histoire».

Le complexe ultra-moderne est volontairement ouvert sur l'héritage de son environnement. Les façades vitrées permettent, d'où que l'on se trouve à l'intérieur, d'avoir une vue sur les hauts fourneaux. «Icône a été conçu de l'intérieur vers l'extérieur», confirment les équipes de BESIX RED, et «centré sur le bien-être de ses occupants». D'ici quelques semaines, Icône regroupera l'ensemble des collaborateurs de la Société Générale pour le Luxembourg, qui a signé un bail d'occupation de quinze ans.

Un concentré de technologies

À l'intérieur, place à la lumière avec un impressionnant atrium qui fait le lien entre les quatre étages. Icône est divisé en bureaux classiques, espaces de co-working, terrasses, salle de pause… Il a été pensé, confient les architectes, pour les nouveaux besoins de travail, entre «zones de réunion informelles» et d'autres «flexibles permettant une variation dans la présence de télétravailleurs et de nomades numériques». Le tout avec un concentré de technologies, du wifi à la gestion de la ventilation et des éclairages.