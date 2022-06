Jeux vidéo: Nouvelle marque d’accessoires de gaming chez Sony

En dévoilant mercredi Inzone, sa nouvelle marque d’accessoires pour le jeu vidéo, Sony a illustré sa volonté d’accroître sa présence dans le secteur au-delà de l’écosystème de ses consoles PlayStation. La gamme d’Inzone comporte pour l’instant deux moniteurs et trois casques audio. Si la plupart de ces produits ont été pensés pour s’adapter à la PlayStation 5, ils visent aussi le marché du jeu vidéo sur PC, un créneau dans lequel Sony veut désormais clairement accélérer. «Le marché s’est agrandi avec un intérêt accru pour le jeu, avec la propagation des tournois d’e-sport» et les progrès technologiques dans le secteur, a commenté Yukihiro Kitajima, responsable de l’activité jeu et marketing chez Sony, cité dans un communiqué du groupe.