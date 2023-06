Adolescent abattu à Nanterre: Nouvelle nuit de violences en France, notamment en banlieue parisienne

Au moins trois véhicules et des poubelles ont été incendiés, et des barrières ont été placées sur la route, ont constaté des journalistes de l’AFP. Sur la façade d’un immeuble, les murs ont été tagués des mots «Justice pour Nahel» et «Police tue».

Carcasses de voitures brûlées

«Plusieurs bâtiments publics et privés, parmi lesquels des écoles, ont subi d’importantes et inacceptables dégradations parfois irrémédiables», a déploré la mairie, appelant à arrêter «cette spirale destructrice».

Dans la nuit de mardi à mercredi, 31 personnes ont été interpellées en France, 24 membres des forces de l’ordre blessés légèrement et une quarantaine de voitures brûlées, selon le ministère de l’Intérieur. Gérald Darmanin avait annoncé la mobilisation pour la soirée de mercredi de 2000 policiers et gendarmes à Paris et dans sa petite couronne, 800 de plus que la nuit passée.