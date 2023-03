Aux Etats-Unis: Nouvelle passe d’armes sur le droit à l’avortement

Aux États-Unis : Nouvelle passe d’armes sur le droit à l’avortement

«Le fait que des élus ciblent les pharmacies et leur capacité à fournir aux femmes l’accès à des médicaments sûrs, efficaces et approuvés par (l’agence du médicament) est dangereux et tout simplement inacceptable», a déclaré la porte-parole de l’exécutif américain Karine Jean-Pierre lors d’un point presse. Elle faisait référence à une lettre co-signée par les procureurs généraux de vingt États adressée le 1er février à Walgreens et CVS et prévenant les groupes de possibles poursuites judiciaires s’ils distribuaient par courrier la mifépristone, une des deux pilules utilisées pour les interruptions médicamenteuses de grossesse.