Au Luxembourg: Nouvelle réunion de tuning sauvage à Contern

Des vidéos de drifts à Lorentzweiler et Contern circulaient déjà il y a environ un mois.

«Les vendredis et samedis à Contern, on a peur d'aller au lit». Il y a tout juste un mois, des habitants de Contern témoignaient des excès en marge de réunions de tuning sauvages dans la petite commune du centre du Luxembourg. «On ne dort plus la nuit», racontait une habitante, pourtant à l'autre bout du village.