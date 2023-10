Nouvelle romance: Emily Ratajkowski a craqué pour un acteur français

Et l’un d’entre eux aujourd’hui est Stéphane Bak, humoriste et acteur français de 27 ans. Le Daily Mail a publié des photos du couple marchant main dans la main dans les rues de Paris, s’embrassant fougueusement à plusieurs reprises.

Stéphane Bak connait un succès fulgurant au cinéma et a déjà collaboré en France, avec André Téchiné, Robert Guédiguian. Il a tourné dans «Novembre» avec Jean Dujardin. Il est également adoubé par Wes Anderson et a joué de petits rôles dans «Asteroid City» et «The French Dispatch».