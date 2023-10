Nouvelle romance?: Gigi Hadid aurait craqué pour Bradley Cooper

Gigi Hadid et Bradley Cooper sont-ils en train de tomber amoureux? Les deux stars ont été photographiées ensemble à New York à deux reprises, jeudi et dimanche. «Ils s'amusent», a déclaré une source à People. «Elle est indépendante, occupée et ses journées sont remplies de responsabilités donc je ne vois rien de sérieux se profiler pour l'instant», a-t-elle poursuivi, ajoutant que le top a «une sorte de crush (pour l'acteur) depuis un moment». «Ils ont des choses en commun» et il y a comme une «attraction».