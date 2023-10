Nouvelle romance?: Sophia Bush aurait craqué pour une ex-footballeuse

Amour ou simple amitié complice? Les médias américains semblent pencher pour la première option. «Après avoir été amies pendant des années et avoir fréquenté les mêmes cercles sociaux, Sophia et Ashlyn sont sorties pour leur premier dîner, il y a quelques semaines», a indiqué une source au magazine People.

Selon Page Six, les deux femmes se seraient rapprochées après leur divorce respectif et les choses seraient devenues plus sérieuses en juin lors d'un événement à Cannes. Sophia Bush est officiellement séparée de son mari Grant Hughes, depuis août dernier, après 14 mois de mariage et trois ans de relation. De son côté, Ashlyn Harris a été en couple avec la footballeuse internationale Ali Krieger, de 2010 à 2023. Elles s'étaient mariées en décembre 2019, sous l'œil bienveillant de Megan Rapinoe, demoiselle d’honneur d'Ashlyn Harris. Le couple a eu une petite fille, Sloane Philips en février 2021.