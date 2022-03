Télévision – Nouvelle série à suspense pour Victoria Pedretti

Victoria Pedretti a notamment joué dans les séries «You» et «The Haunting of Hill House», diffusées sur Netflix.

Victoria Pedretti est abonnée aux rôles forts en émotions. Après avoir joué dans les séries horrifiques «The Haunting of Hill House» et «The Haunting of Bly Manor», ainsi que dans les saisons 2 et 3 de «You», sur Netflix, l’actrice de 27 ans sera l’héroïne de «Saint X», bientôt sur Hulu, selon «Variety».