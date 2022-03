Nouvelle Star, saison 6: «Toujours plus haut»?

Lio, juré

«Nouvelle Star, c’est un phénomène de société. Ce n’est pas possible de passer à côté et moi, j’ai suivi encore plus assidûment l’émission ces trois dernières années. Impossible de faire autrement quand on a une fille de 18 ans à la maison et qui ne manque pas une occasion de vous dire quand il se passe quelque chose en musique et à la télé! Pendant les castings, il y a eu de très beaux moments, de très grands moments et maintenant, j’ai hâte que l’émission commence… On se demande souvent quelle est la différence entre Star Academy et Nouvelle Star. C’est très simple, Star Academy prétend trouver le portrait parfait que Pascal Nègre (NDLR: le PDG d’Universal Music, partenaire du programme de TF1) peut vendre. Aujourd’hui, on constate la faillite totale des maisons de disques dans le domaine artistique alors que nous, dans Nouvelle Star, on est concentré sur la musique. Et pourtant, je ne dis pas toujours du bien de la télé!».

André Manoukian, juré

«Des candidats reviennent au casting, ils ne se découragent pas, ils travaillent… Et dans les quinze finalistes, il y en a une à qui on avait dit non il y a deux ans… Et pour cette édition 2008, l’exercice recommence à zéro avec de nouveaux partenaires. On essaie de garder une fraîcheur parce que ça doit être un exercice jubilatoire. Je vais m’appuyer sur l’enthousiasme. Quand je vois tous ces jeunes passer le casting ou ensuite au théâtre pour l’épreuve qui donne accès à la finale, je n’oublie jamais ce que m’avait dit un jour une religieuse: «Chanter, c’est dévoiler son âme». C’est la plus belle définition du chant que je connaisse. Celle à laquelle je me tiens quand je suis face à un candidat de Nouvelle Star…».

Philippe Manœuvre, juré

«Je n’en reviens toujours pas d’être arrivé dans cette histoire… Ça fait tant d’années que je suis un grand soutier de la pop et du rock, et voilà que l’été dernier, on m’appelle pour aller au soleil sur le pont! Alors, j’ai demandé à mes copains rockers ce qu’ils en pensaient. Et ils n’ont pas hésité: «vas-y, montre-leur qu’on existe, on n’en peut plus d’être ignoré des télés»… Et puis, pendant les castings, j’ai vu des mômes qui me racontaient avoir envoyé 170 CD à des maisons de disques et n’avoir jamais reçu la moindre réponse. Ils voulaient un avis autorisé pour savoir s’ils pouvaient continuer ou non… Alors, nous, on s’est transformé en directeurs artistiques. Et pour moi, Nouvelle Star est une vraie émission de service public!».

Sinclair, juré

«Au départ, j’étais hyperhaineux à l’égard de la télévision. Alors, pourquoi suis-je venu dans Nouvelle Star? La première raison est tout simplement musicale… Et puis, je me suis interrogé sur ce que ça allait m’apporter. Quand j’ai analysé le pour et le contre, c’était l’équilibre parfait. Donc, il ne fallait pas en tenir compte! Je prends cette aventure comme une nouvelle expérience, je n’ai rien à perdre, rien à gagner… On m’a dit aussi que ce nouveau jury dont je fais partie avait été monté pour remplacer, case par case, ceux qui sont partis. Mais nous ne sommes pas des clones: si c’était le cas, les clones seraient devenus des clowns! Or, moi, je tiens à respecter qui je suis et mes choix. Et je fonctionne simplement: il y a ce qui me procure une émotion, et ce qui ne m’en procure pas…».

Virginie Efira, présentatrice de Nouvelle Star

«Je vais présenter ma troisième Nouvelle Star. L’excitation est encore plus forte que les années précédentes parce que je mets du temps à l’embrayage! Et puis, Nouvelle Star, ce n’est pas juste une émission télé… Mon rôle ne change pas, je contribue à faire avancer la machine. Un tel programme, c’est assez chouette à la télé: on divertit tout en restant dans les objectifs que l’on s’est fixés. Mêler le populaire et la qualité. Ne pas demeurer dans ce qui est déjà fait… Et la force de Nouvelle Star, c’est de donner une liberté de parole à des choix musicaux autres que la sirupeuse variété!».