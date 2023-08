Attention au piratage de WhatsApp pendant que vous dormez

Activer le plus souvent possible une authentification à deux facteurs. Cette méthode s’appelle parfois aussi «identification en deux étapes».

En cas de réception de notifications douteuses de la part de l’opérateur téléphonique, signaler l’incident aussi vite que possible.

Et plus généralement, les bonnes pratiques en matière de mots de passe s’appliquent aussi aux codes PIN. De telles informations ne doivent en aucun cas être transmises à des tiers ou saisies sur des sites web non sécurisés.