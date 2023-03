Politique au Luxembourg: Nouvelle tripartite, suspense maintenu sur la fiscalité

«Il n’y a pas de sujet tabou» sur la fiscalité, rassurait jeudi auprès de L'essentiel Xavier Bettel, Premier ministre, à la veille de la tripartite au château de Senningen. Avant de tempérer et de maintenir le suspense: «Cela ne fait pas partie des sujets d’une tripartite. Mais c’est une demande et nous voyons que le pouvoir d’achat est important. C'est moi qui doit prendre la décision, je regarderai comment évoluent les discussions».

Il s’agit de la troisième tripartite en moins d’un an, après mars 2022 (lorsque l’OGBL avait refusé de signer l’accord) et septembre 2022, qui avait débouché sur un accord global. Le calendrier n’a pas été choisi au hasard: «J’ai peur d’une surenchère que certains voudraient faire en période électorale, c’est pour cela que je veux éviter que cette tripartite s’éternise et c’est pour cela que je ne l’ai pas organisée quelques semaines plus tard», trop proche des élections, glissait jeudi Xavier Bettel.