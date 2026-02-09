L’auteur de la tuerie dans deux mosquées de Christchurch en 2019, a fait appel, lundi, de sa condamnation à perpétuité.

Nouvelle-Zélande : Le tueur de Christchurch fait appel de sa condamnation

La mosquée Al-Noor à Christchurch, où le tueur avait ouvert le feu, en 2020. AFP

Le suprémaciste blanc australien Brenton T., auteur du massacre de 51 personnes dans des mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019, a fait appel, lundi, de sa condamnation à perpétuité, selon des documents judiciaires.

Brenton T., 35 ans, avait été condamné en août 2020 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, la sentence la plus lourde jamais prononcée en Nouvelle-Zélande depuis l’abolition de la peine de mort en 1989, après avoir plaidé coupable.

Une tuerie réalisée dans deux mosquées

Dans son recours devant la cour d’appel de Wellington, le meurtrier soutient que ses conditions «inhumaines» de détention pendant son procès l’avaient rendu incapable de prendre des décisions rationnelles au moment de plaider coupable ou non coupable. Cet appel ayant été interjeté hors délai, la cour devra d’abord se prononcer sur sa recevabilité.

Le 15 mars 2019, Brenton T. avait ouvert le feu à l’arme automatique pendant la prière du vendredi dans deux mosquées de Christchurch, grande ville de l’île du Sud, tout en filmant ses actes en livestream et après avoir publié en ligne un manifeste raciste.

En 2021, son avocat de l’époque, Tony Ellis, avait affirmé que son plaider coupable avait été effectué en Nouvelle-Zélande, sous la contrainte. Selon lui, son client avait alors estimé qu’il s’agissait de «la solution la plus simple pour en finir».

