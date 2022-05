Conflit en Ukraine : Nouvelles accusations de crimes de guerre contre la Russie

Les accusations de crimes de guerre s’accumulaient vendredi contre l’armée russe en Ukraine, notamment le déplacement de force de milliers de personnes dans des «camps de filtration».

Les chaînes américaine CNN et britannique BBC ont diffusé jeudi des images de vidéosurveillance les décrivant comme le meurtre de deux civils ukrainiens, sans armes, abattus par des soldats russes dans la banlieue de Kiev, le 16 mars. Les militaires les fouillent avant de partir le long d’un commerce, puis ils reviennent sur leurs pas et leur tirent dans le dos.

«Les militaires (russes) ont bombardé une maison d’habitation avec un char. Deux hommes et une femme ont été tués», a ainsi indiqué le parquet de la région de Kharkiv, dans l’est du pays, précisant que leurs corps, enterrés par les voisins dans la cour de leur maison, ont été exhumés mercredi.

Investigations bientôt lancées

Les actes de l’armée russe feront l’objet d’investigations, notamment de la commission spéciale du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, qui en a reçu le feu vert jeudi, de la Cour pénale internationale et des autorités ukrainiennes. À New York, des représentants de l’ONU ont réclamé l’arrêt des bombardements d’écoles en Ukraine, tout en dénonçant leur utilisation à des fins militaires.

Des «camps de filtration» ?

Moscou aurait aussi déplacé «au moins plusieurs dizaines de milliers d’autres (Ukrainiens) en Russie ou dans des territoires contrôlés par la Russie», a ajouté l’ambassadeur américain auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Michael Carpenter.

Kiev a avancé le nombre de 1,2 million de personnes déportées par Moscou en Russie. L’Ukraine a aussi vu plus de six millions des siens fuir le pays, dont plus de la moitié -3,27 millions- vers la Pologne, a souligné le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève, relevant toutefois que le flot de ces départs s’est considérablement tari au fil des semaines. La tendance s’est même inversée.