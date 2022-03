Nouvelles colonies à Jérusalem

Israël a approuvé jeudi la construction de 400 logements dans un quartier de colonisation de Jérusalem-est occupé.

La feuille de route, un plan international de paix lancé en 2003 et à nouveau accepté par Israël et les Palestiniens lors de la réunion internationale du 27 novembre à Annapolis (États-Unis) sur le Proche-Orient, prévoit la fin des violences et le gel de la colonisation juive dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-est.