Brexit : Nouvelles discussions commerciales entre Londres et Washington

Le Royaume-Uni, qui a échoué jusqu’ici à décrocher la promesse d’un accord commercial post-Brexit auprès des Etats-Unis, accueille lundi et mardi la représentante américaine au Commerce Katherine Tai.

Le Royaume-Uni, qui a échoué jusqu’ici à décrocher la promesse d’un accord commercial post-Brexit auprès des Etats-Unis, accueille lundi et mardi la représentante américaine au Commerce Katherine Tai pour de nouvelles discussions bilatérales. Les deux pays ont lancé fin-mars une série de «discussions transatlantiques» destinées à renforcer leurs échanges, et la ministre britannique du Commerce international Anne-Marie Trevelyan avait été rencontrer la représentante américaine à Baltimore, sur la côte est des Etats-Unis.

Mais si les deux capitales sont parvenues à régler à cette occasion leur contentieux sur l’acier et l’aluminium, l’administration Biden n’avait pas semblé pressée de reprendre les négociations en vue d’un accord de libre-échange souhaité par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les rencontres auront cette fois lieu lundi à Aberdeen, en Ecosse, et mardi à Londres. Sans évoquer un accord de libre échange, la ministre britannique Mme Trevelyan a assuré dans un communiqué dimanche soir qu’il s’agissait de «renforcer le partenariat commercial» avec Washington.

Accords tous azimuts

Ces discussions «nous donnent une plateforme pour explorer des façons plus modernes et numériques de faire du commerce» et faire en sorte «qu’il soit moins cher pour les entreprises en Ecosse et dans tout le Royaume-Uni de faire des affaires» avec les Etats-Unis, a-t-elle poursuivi. Le Royaume-Uni compte concentrer les discussions sur «les priorités convenues» avec les Etats-Unis, notamment le numérique et l’innovation, le commerce «vert», le soutien aux PME et la résilience des chaînes d’approvisionnement.