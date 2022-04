Industrie au Luxembourg: Nouvelles inquiétudes autour du site Liberty Steel

L’avenir du site Liberty Steel de Dudelange est encore plus incertain depuis mercredi, et la décision par un tribunal d’entreprise belge de mise en liquidation du site de Liège et la dissolution des deux entités du site, en raison d’engagements non respectés. Trois curateurs ont été nommés pour trouver un repreneur, le propriétaire actuel rencontrant des difficultés financières.