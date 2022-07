En Hongrie : Nouvelles manifestations contre une réforme de Viktor Orban

«Bonne et nécessaire»

Vendredi, Viktor Orban avait défendu la réforme contestée, «bonne et nécessaire» selon lui. Le pays, qui est en discussions avec Bruxelles sur des fonds de soutien à son économie, subit une forte inflation et a vu sa monnaie plonger. Le gouvernement a annoncé mercredi un «état d’urgence» pour répondre à la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine, avec une hausse prévue de la production de charbon et l’appel aux ménages à restreindre leur consommation.

Parmi les mesures envisagées, les personnes qui consomment plus d’énergie que la moyenne devront désormais l’acheter au prix du marché, et non plus à un tarif fortement subventionné par l’État.