Xavier Bettel: Nouvelles négociations en vue sur le télétravail des Français

Le Premier ministre Xavier Bettel était en déplacement à Paris, de lundi à mercredi, pour rencontrer le président Emmanuel Macron et son homologue française Elisabeth Borne. L'occasion d'aborder le télétravail, un sujet central pour des dizaines de milliers de frontaliers français. «Il est important de le garder à l'ordre du jour et de voir comment on peut améliorer le quotidien des gens qui viennent travailler au Luxembourg (…) Toujours le résultat d'un accord entre l'employeur et le salarié», a expliqué le chef du gouvernement, dans une interview accordée mercredi matin à L'essentiel.