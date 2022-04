Cisjordanie : Nouvelles opérations de l’armée israélienne

Après une série d’attaques anti-israéliennes meurtrières, les forces de sécurité ont lancé lundi de nouvelles offensives à travers la Cisjordanie occupée, territoire palestinien où se multiplient les incidents sécuritaires.

Ceux-ci «ont brûlé des pneus et lancé des pierres vers les soldats. Des coups de feu ont été entendus», a-t-elle indiqué, précisant qu’aucun soldat n’avait été blessé. D’après le Croissant-Rouge palestinien, 24 personnes ont été blessées lundi dans le nord de la Cisjordanie, dont une par balles réelles.

D’autres opérations israéliennes ont été menées à Burqa, al-Aroub et Hébron, plus au sud en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l’armée israélienne. En tout, 13 personnes ont été arrêtées lundi et une trentaine en une semaine en Cisjordanie, d’après l’armée. Celle-ci a précisé que 16 attaques avaient été déjouées ces derniers jours.