Football : Nouvelles rassurantes sur l'état de santé de van der Sar

L'ancien gardien de l'Ajax Amsterdam Edwin van der Sar, victime vendredi d'une hémorragie cérébrale, n'est plus dans un état préoccupant et son pronostic vital n'est plus engagé même s'il reste hospitalisé, a annoncé mardi le club néerlandais.