France/Grand Est : Nouvelles recherches autour de Reiser sur la disparition d'une femme en 1987

STRASBOURG – Agée de 23 ans en 1987, Françoise Hohmann n'avait plus jamais donné signe de vie après avoir sonné à la porte de l'appartement de Jean-Marc Reiser, assassin de l'étudiante Sophie Le Tan.

De nouvelles recherches ont commencé, lundi, concernant la disparition inexpliquée à Strasbourg en 1987 d'une représentante de commerce, Françoise Hohmann, dossier dans lequel Jean-Marc Reiser, assassin de l'étudiante Sophie Le Tan, avait été acquitté en 2001 faute de preuves, a-t-on appris de sources proches du dossier. «De nouvelles recherches ont débuté aujourd'hui», a indiqué, sans plus de détails sur leur nature, une source proche du dossier, confirmant une information de RTL.

«Aucun interrogatoire n'est prévu à ce stade»

En février 2020, évoquant des «charges nouvelles», le parquet de Strasbourg avait rouvert le dossier de la disparition de Françoise Hohmann avec l'ouverture d'informations judiciaires pour «séquestration arbitraire criminelle» et pour «recel de cadavre». Alors âgée de 23 ans, Françoise Hohmann n'a plus jamais donné signe de vie après avoir sonné à la porte de l'appartement de Jean-Marc Reiser. Ce dernier a été acquitté d'homicide volontaire en 2001 par la cour d'assises du Bas-Rhin, au bénéfice du doute. Le corps de la jeune VRP n'a jamais été retrouvé.

L'homme, désormais âgé de 61 ans, a été condamné à la perpétuité en juillet pour l'assassinat de Sophie Le Tan, une étudiante de 20 ans, dont il a démembré le corps découvert plus d'un an après sa disparition dans une forêt alsacienne. Contactée par l' AFP, l'avocate de la famille de Françoise Hohmann, Me Marylène Correia, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.