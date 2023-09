Voyages: Partir en vacances en Grèce en 2024 n'est pas une bonne idée

Qui dit Grèce, dit ruelles pittoresques, eaux turquoise cristallines, spécialités culinaires typiques telles que le traditionnel souvlaki et un sens de l’hospitalité hors pair. En 2024, il faudra néanmoins compter avec des taxes de séjour touristiques plus élevées.

Taxes de séjour doublées

Comment cette augmentation sera-t-elle concrètement imputée? Selon le site grec Travel Daily News, la taxe de séjour passera de 0,50 à 1,50 euros dans les hôtels 1 à 2 étoiles et de 1,50 à 3 euros dans les hôtels 3 étoiles. Il faudra s’attendre à une augmentation encore plus conséquente dans les établissements de catégories supérieures. Dans les hôtels 4 étoiles, le montant de la taxe par nuitée passera de 3 à 7 euros et atteindra même 10 euros (au lieu de 4 euros actuellement) dans les 5 étoiles, soit environ 70 euros pour un séjour d’une semaine.