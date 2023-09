Nouvelles technologies: Amazon ajoute de l'intelligence artificielle générative dans Alexa

Alexa va évoluer. Amazon

Les assistants vocaux tels qu'Alexa ou Siri (Apple) sont souvent considérés comme des candidats parfaits à l'intégration de programmes comme ChatGPT, capables d'interagir avec les humains en langage naturel et de produire toutes sortes de contenus sur demande. Grâce à l'IA générative, Alexa devrait pouvoir composer un message à envoyer à un contact ou une recette en fonction des ingrédients dont dispose l'utilisateur, le tout sur simple commande verbale dans le salon ou la cuisine.

«Il va falloir un certain temps pour intégrer ces technologies dans l’écosystème d'Alexa», a reconnu, Dave Limp, vice-président senior d'Amazon chargé des appareils et des services, lors d'une présentation à Washington. «Mais je suis très optimiste et je pense que nous avons pris un excellent départ», a-t-il ajouté.

Abandonner sa voix robotique

Une version anglophone d'Alexa AI sera disponible en option sur tous les appareils d'Amazon (comme les enceintes connectées Echo) aux États-Unis dans les mois à venir. Alexa, Siri ou encore Google Assistant ont peu évolué ces dernières années et ne sont pas devenus des produits très rentables. Ils servent principalement à donner la météo, jouer de la musique ou contrôler des appareils électroménagers.

Mais la course à l'IA générative, dominée par ChatGP (OpenAI), Google et Microsoft, pourrait changer la donne. Selon Dave Limp, grâce à la dernière génération de l'IA, Alexa sera bientôt en mesure d'abandonner son ton robotique et créer un semblant de relation personnelle avec les utilisateurs, notamment en les informant sur leurs habitudes ou leurs équipes sportives préférées.

«Une routine»

«Par exemple, vous pourriez dire: ''Alexa, tous les matins à 8 heures, allume la cafetière, ouvre les stores, tamise les lumières dans le bureau et diffuse les infos du matin'' et voilà, cela crée une routine», a-t-il détaillé. Daniel Rausch, responsable d'Alexa, a déclaré aux journalistes qu'Amazon allait mettre davantage l'accent sur la précision de l'IA , pour éviter le risque de réponses inadéquates et inventées constatées lors d'échanges avec ChatGPT ou Bard (Google).

«La précision dans une maison connectée signifie que oui, nous avons allumé la bonne lumière, nous avons verrouillé la bonne porte, nous sommes sûrs de l'état du système de sécurité», a-t-il déclaré. Amazon a également présenté son dernier appareil de contrôle centralisé de l'électroménager (l'Echo 8), ainsi qu'une enceinte pour téléviseurs et de nouveaux outils de recherche à base d'IA pour son service FireTV.