Tennis : Novak Djokovic reste malgré tout le No1 mondial

La victoire historique de Rafael Nadal, dimanche à Melbourne, a fait en sorte que le Serbe reste maître du monde du tennis.

Finalement expulsé après un bras de fer judiciaire avec les autorités d’Australie, où il souhaitait entrer sans être vacciné contre le Covid-19, Djokovic a entamé lundi sa 358e semaine record à la tête du tennis mondial. Le Serbe bénéficie jusqu’au 21 février des points qu’il avait acquis à Melbourne l’an dernier: le classement établi par l’ATP roule en effet sur un an et le premier Grand Chelem de l’année avait été décalé en février en 2021.

Derrière lui, Medvedev s’approche, désormais à moins de 1000 points. L’Allemand Alexander Zverev complète toujours le podium, devant le Grec Stefanos Tsitsipas, le quatrième demi-finaliste à Melbourne. A noter l’entrée dans le Top 20 mondial de l’Espagnol Pablo Carreno, 17e (+4), et de l’Américain Taylor Fritz, 20e (+2), et le gain de quatre places du Français Gaël Monfils, quart de finaliste à Melbourne et désormais 16e.