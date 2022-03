Noyade: Syprolux réfute la thèse de la négligence

La date avait été convenue de longue date, mais chacun n'avait que la noyade de David en tête. «Je souhaite d'abord faire part de mes condoléances et de mon soutien à la famille du petit David et aux collaborateurs de Syprolux», a-t-elle commencé.

Marie-Josée Jacobs a fait savoir qu'elle avait mis le groupe permanent d'encadrement psychotraumatologique de son ministère à disposition des organisateurs et des familles des enfants.

La mort tragique du jeune David a cependant d'ores et déjà pris une tournure politique puisque deux députés de l'opposition, Alexandre Krieps (DP) et Claude Adam (Déi Gréng), s'interrogent chacun sur les qualifications requises pour prétendre à un poste d'encadrement sur une colonie de vacances et sur l'apprentissage de la natation à l'école.