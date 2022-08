En Meurthe-et-Moselle : Nu et ivre, il s'en prend aux policiers et aux pompiers à Mont-Saint-Martin

MONT-SAINT-MARTIN – Un Longovicien, en état d'ébriété, a donné du fil à retordre aux forces de l'ordre et aux pompiers, mercredi. Il a été jugé en comparution immédiate au tribunal de Briey.

Alertés par un automobiliste, les policiers sont intervenus mercredi vers 7h du matin, pour arrêter un homme nu et blessé qui abîmait des véhicules boulevard du 8 Mai 1945, à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), rapporte Le Républicain Lorrain. Les forces de l'ordre ont appelé les pompiers à la rescousse mais l'individu ne s'est pas laissé faire. Il a au contraire insulté et menacé les hommes venus l'interpeller. Il a même frappé un pompier dans le véhicule qui l'amenait au poste et le soldat du feu s'est vu prescrire trois jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).