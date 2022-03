Blessure grave : Nu sur la route, il arrête et mord un automobiliste

Un homme de 28 ans, entièrement nu, pris d'une crise de démence, a été interné mardi, après avoir mordu un automobiliste qu'il avait forcé à s'arrêter sur le bord d'une route, à Saint-Gratien (Val-d'Oise), a-t-on appris de sources concordantes.

Le jeune homme se trouvait «nu comme un ver» sur une allée située à proximité de la gare RER de Saint-Gratien lorsque l'automobiliste s'est porté à sa hauteur, lundi, vers 20h, a raconté une source policière, confirmant une information du Parisien. «Il a forcé l'automobiliste à s'arrêter et lui a demandé de baisser sa vitre. Quand ce dernier s'est exécuté, il s'est jeté sur lui et l'a mordu jusqu'au sang», a expliqué cette source. L'automobiliste, un homme dont l'âge n'a pas été précisé, a été blessé à la joue et aux deux pouces, a précisé le procureur de Pontoise, Yves Jannier.