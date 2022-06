Luxembourg: «Les comprimés d'iode ne sont pas un antidote»

Risque de cancer

Des stocks au Luxembourg

On n'a pas vraiment un stock national car on a fait des stocks décentralisés, mais si on regarde tout ce qui a été distribué, on a plus de blisters de comprimés qu’il y a de population. Dans un paquet, il y a dix comprimés et on en prend deux. C’est un sel bien emballé. On fait des tests au LNS et on voit que les comprimés les plus anciens de 20-25 ans sont encore comme neufs. Cela garde son efficacité et ne périme pas. En 2014, on a fait un bon. Depuis, on a dit aux gens ''si vous n’en avez pas, envoyez-nous un e-mail (secretariat.radioprotection@ms.etat.lu) et on vous les enverra''. C’est bien que les gens aient le réflexe de retrouver les comprimés. On a beaucoup de demandes, donc cela va prendre un peu de temps.