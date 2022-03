Énergie : Nucléaire ou dépendance à la Russie? La Belgique doit choisir

Le gouvernement belge planchait vendredi sur une nouvelle «stratégie» énergétique, qui réduirait la dépendance aux hydrocarbures russes sur fond de guerre en Ukraine et pourrait acter le renoncement à l'abandon du nucléaire en 2025.

La promesse d'une sortie progressive du nucléaire est inscrite dans la loi belge depuis 2003, et y renoncer constituerait un revirement pour le parti écologiste (Ecolo-Groen). Il avait réussi à décrocher ce trophée lors de sa première participation à un gouvernement fédéral il y a 19 ans. Ce même parti, sorti parmi les vainqueurs des élections de 2019, est aujourd'hui associé à la coalition au pouvoir, avec notamment les libéraux et les socialistes. L'accord de gouvernement conclu à l'automne 2020 a réaffirmé cet objectif de fermer progressivement les sept centrales du pays d'ici à 2025.

Doel 4 et/ou Tihange 3 prolongées

«Compte tenu de la forte dépendance aux combustibles fossiles et des tensions géopolitiques rendant les prix très volatils, nous examinons si et dans quelles conditions la capacité nucléaire de 2 GW, plus précisément (les centrales) Doel 4 et/ou Tihange 3, pourrait être prolongée pour une période de 10 ans», indique une note préparatoire de la ministre (Groen) de l'Energie Tinne Van der Straeten.